Falamansa apresenta DVD de 20 anos em prévia junina no Recife

Já são 20 anos de estrada e muita música para cantar. O grupo Falamansa está de volta ao Recife e, dessa vez, traz na bagagem o lançamento do DVD especial de duas décadas de carreira. Para completar a festa, Geraldinho Lins e Madeira Delay. Os shows acontecem na festa Arraiá dos Milagres, neste sábado (26), às 22h, no Bailito.





Geraldinho Lins, homenageado do São João do Recife deste ano, leva para o palco um repertório variado com algumas faixas novas do CD recém-lançado "Tudo e Mais Um Pouco". Entre os destaques estão "Paixão Errada", "Te Amei" e "Passageiro Beija-flor", entre outras. Os clássicos do forró que fizeram sucesso na voz do cantor também não ficam de fora.



Por fim, os recifenses da Madeira Delay prometem um show para lá de dançante. Eles prepararam um repertório especial para a prévia junina e chamaram, carinhosamente, de "Forrorimbó" o set list para o evento.



O Arraiá dos Milagres funciona no esquema open bar (cerveja, Catuaba e Ice) e os ingressos custam R$ 90 (2º lote), à venda no site Ingresso Prime, nas lojas Chilli Beans e Ticket Folia (Shopping Recife).

O ano de 2017 foi de muito trabalho para os meninos da Falamansa. Um ano depois de receber o Grammy Latino na categoria "Best Brazilian’s roots albun", voltaram para as prateleiras físicas e virtuais com o trabalho "Lá da Alma" e em 2018 seguem presentes com um novo DVD.O repertório contempla os sucessos da carreira e também as faixas inéditas do álbum mais recente, incluindo o single "Cacimba de mágoa", gravado em parceria com Gabriel O Pensador. Além das novas, Falamansavai relembrar os hits "Rindo à toa", "Xote da alegria", "Oh, chuva", "Colo de menina" e "Avisa".