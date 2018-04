Cada um com sua banda fará um passeio pelos sucessos de suas carreiras e, juntos, apresentarão canções consagradas

Fagner e Zeca Baleiro voltam a dividir o palco. Desta vez em Brasília, no mês de maio. No show, os músicos apresentam suas performances individuais e se unem para trazer de volta o dueto que encantou a capital, 15 anos atrás.



Cada um com sua banda fará um passeio pelos sucessos de suas carreiras e, juntos, apresentarão canções consagradas compostas pela dupla, além de eventuais surpresas. A admiração mútua reuniu esses artistas de duas gerações da música nordestina.



O encontro nasceu do prazer dos dois artistas em compor e tocar juntos. Depois, a parceria de sucesso se concretizou com a gravação do álbum "Raimundo Fagner & Zeca Baleiro" e sua turnê por algumas capitais brasileiras. Para consolidar o trabalho, eles gravaram o DVD com o show ao vivo, que vendeu mais de 500 mil cópias.



JUNTOS

05/05, às 21h

Centro de Convenções Ullysses Guimarães

A partir de R$100, no bilheteriadigital.com