Fafá de Belém se apresenta com Orquestra no DF

Cantora se apresenta com mais 40 músicos da Orquestra Sinfônica de Brasília

No próximo sábado, Fafá de Belém cantará os maiores sucessos da sua carreira em um concerto único e inesquecível em Brasília, com a Orquestra Sinfônica de Brasília. A regência esta a cargo do maestro Joaquim França, acompanhado por mais de 40 componentes, com arranjos exclusivos feitos para este espetáculo.





Juntos, Fafá de Belém e a Orquestra Sinfônica de Brasília trarão para o palco um repertório emocionante com clássicos como "Foi Assim", "Abandonada", "Coração do Agreste", "Nuvem de Lágrimas","Filho da Bahia"; e o memorável "Ave Maria" entre outros. A cantora fará uma viagem no tempo e em sua própria história, percorrendo atitudes, gestos, memórias e referências.