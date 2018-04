Exposição une alumínio, alma e arte em shopping na zona sul

Mostra conta com obras, vídeos e imagens do leve metal utilizado como expressões artísticas e em soluções sustentáveis e tecnológicas

Até a próxima terça-feira (24), o shopping Recife, na zona sul da cidade, recebe a exposição "Alma e Arte" com obras criadas em alumínio, por meio de processos e formatos distintos, além de painéis que ilustram o metal como matéria-prima para outras expressões artísticas e seus autores, no Brasil e no mundo.



A mostra traz ainda vídeos e imagens sobre o processo de obtenção do metal e suas variadas aplicações e mercados. Com acesso gratuito, a exposição tem o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e é organizada pelo Centro Cultural do Alumínio.



O alumínio é bastante conhecido por sua contribuição para a tecnologia e sustentabilidade nos meios de transporte, bens de consumo, construção civil e embalagens. Nas artes, o leve metal surge no início do século 20, primeiro como experimentação, durante a Arte Moderna e assume seu protagonismo histórico, anos mais tarde, na Arte Contemporânea.



O Centro Cultural do Alumínio é um espaço público, multidisciplinar que busca fomentar a cultura do alumínio promovendo a informação sobre esse metal presente em nossas vidas há mais de 100 anos. Instalado em São Paulo, na sede da Associação Brasileira do Alumínio, o CCAL também tem como objetivo reforçar os laços entre a indústria e a sociedade.