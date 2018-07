Exposição revela lado 'multimídia' de Adoniran Barbosa

Farol Santander

Um dos maiores símbolos da São Paulo do século 20, Adoniran Barbosa nasceu João Rubinato, mas trocou de nome pela música. "Onde já se viu sambista ter sobrenome italiano?", dizia. Pegou então a alcunha de Adoniram para homenagear um amigo e surrupiou o Barbosa do músico Luiz Barbosa. O resultado deu samba. A música, porém, foi só uma de suas paixões. O autor de "Saudosa Maloca" era também humorista, ator e artesão, facetas que podem ser vistas na exposição "Trem das Onze – Uma Viagem Pelo Mundo de Adoniran", que é aberta nesta terça (24), no Farol Santander.A mostra reúne objetos pessoais do artista guardados por mais de 40 anos pela mulher, Matilde, e até então inacessíveis ao público. Entre eles está a aliança feita para a esposa com a corda de um cavaquinho, história contada no samba "Prova de Carinho".Em dois andares, há roteiros de novelas em que Adoniran atuou, entre eles o de "Mulheres de Areia", da extinta TV Tupi. É possível ainda ver os brinquedos fabricados por Adoniran em sua oficina, até então esquecidos no porão dos seus familiares."Procuramos selecionar peças que retratassem o artista multimídia que Adoniran foi. O visitante pode compreender a trajetória artística e pessoal do ícone paulista, em experiência que dosa de maneira equilibrada o sensorial com o informativo", diz o curador Pedro Serrano, que idealizou a mostra junto a Celso de Campos Jr., biógrafo do sambista.A imersão no acervo permite descobrir também a cidade que Adoniran amou e, já mais velho, se desencantou. "Por que São Paulo faz isso com São Paulo?", disse, sobre o ritmo compressor da industrialização paulistana.