Exposição no Recife reúne obras aborígenes australianas

Além de circular pela América Latina e pelo Brasil pela primeira vez, a exposição também traz o primeiro catálogo publicado em português sobre a arte aborígene. Neste ramo movimenta-se cerca de 200 milhões de dólares por ano na Austrália. Estima-se que hoje mais de 7 mil artistas indígenas vivam de sua prática artística. "Nós, brasileiros, tivemos, até hoje, poucas oportunidades de conhecer todo esse universo da arte aborígene da Austrália, o que pode, inclusive, levar-nos a refletir sobre os povos indígenas de nosso país. O Brasil e a Austrália possuem muitas coisas em comum. Contribuir para aproximá-los e convidar ao diálogo é um dos objetivos dessa exposição", justifica o curador Clay D'Paula. Ele assina a curadoria junto com os com Adrian Newstead e Djon Mundine.



A exposição pode ser conferida gratuitamente de terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e aos domingo, das 10h às 17h. A Caixa Cultural fica na Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife.

A exposição O Tempo Dos Sonhos: Arte Aborígene Contemporânea da Austrália entra em cartaz no Recife nesta terça-feira (12), às 19h, reunindo mais de 40 obras, selecionadas por importância histórica. As peças contam com uma linguagem moderna e contemporânea e técnicas diversas, tais como pinturas, esculturas, litografia e bark paintings (pinturas em entrecasca de eucalipto). Composto por trabalhos de nomes como Rover Thomas, Tommy Watson e Emily Kame Kngwarray, o acervo ficará disponível para visitações na Caixa Cultural, no Bairro do Recife, até o dia 5 de agosto.Compõem o acervo obras da Coo-ee Art Gallery, a galeria mais antiga e respeitada em arte aborígene da Oceania. Peças de coleções privadas e instituições governamentais também atravessaram o oceano exclusivamente para esta exposição. Os trabalhos artísticos representam um período de 45 anos, desde o despertar da comercialização da arte aborígene contemporânea na década de 1970 até o presente.