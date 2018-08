Exposição leva o olhar a obras vindas de Angola

A exposição 'Daqui pra frente – Arte contemporânea em Angola' traz obras de três artistas do país

A Caixa Cultural Brasília abre ao público nesta terça-feira (7), a exposição "Daqui pra frente – Arte contemporânea em Angola", que exibe obras da produção recente de três artistas da nova geração do país: Délio Jasse, Mónica de Miranda e Yonamine. Com curadoria de Michelle Sales, a mostra exibe uma série de fotografias, vídeos e instalações, fazendo um mapeamento da fronteira estética entre a Angola de hoje e as imagens submersas e muitas vezes escondidas de um passado colonial recente.



"A representação da fronteira, excessivamente recorrente no pensamento atual, discute as trocas culturais que ocorrem na situação de pós-independência que muitas das ex-colônias vivem hoje. Na maioria das vezes, tais territórios são encarados como esquecidos, vigiados e vazios", comenta a curadora Michelle Sales.



As obras de Délio Jasse, por exemplo, consistem, num embate direto de referências que fazem alusão à crise de todo o modelo colonial e seus desdobramentos contemporâneos: guerra, exílio, perdas. Através do retrato de rostos escavados numa antiga feira de antiguidades de Lisboa, Jasse coloca o público frente a frente com aquilo que ele acredita, que é o fato de as práticas coloniais se ocuparam de apagar as identidades.



Já a artista premiada Mónica de Miranda mostra os pedaços de uma memória coletiva que resiste no tempo. Angolana da diáspora, seu trabalho atravessa fronteiras e esboça uma paisagem de identidades plurais inspiradas pela própria existência e vivência de uma artista itinerante.



Por fim, o trabalho de Yonamine remete à arte urbana, usando referências que vêm do grafite, da serigrafia e da pintura, num embate violento com o acúmulo cultural do caótico cenário político-econômico de Angola. A alusão ao tempo presente é recorrente na utilização de jornais como suporte.



DAQUI PRA FRENTE – ARTE CONTEMPORÂNEA EM ANGOLA

Caixa Cultural de Brasília – Galerias Piccola I e II

08 de agosto até 30 de setembro de 2018, de terça-feira a domingo, das 9h às 21h

Entrada Franca