Exposição imerge nas paisagens sonoras da capital paraense

Até o dia 27 de abril, a instalação "Sonora Belém" do músico e artista sonoro Guga Rocha está aberta à visitação na Galera das Artes Digitais do Apolo 235, no centro do Recife. Pela primeira vez fora da região Norte do Brasil, a exposição chega a capital pernambucana para propor a imersão nas paisagens sonoras da capital paraense valorizando as peculiaridades presentes, a relação entre os sons, as imagens e a subjetividade de quem ouve. Com entrada gratuita, a mostra pode ser vista de segunda a sexta, das 8h às 18h.





Paraibano radicado em Recife, Guga aproveitou sua estadia de quatro anos (2014-2017) em Belém para recriar o "Lugares Sonoros", projeto criado em 2013, em Recife. "O conceito dos dois projetos é o mesmo. Houve um estudo dos locais, a captação de imagens e sons e posteriormente a união desses elementos para essa miscelânea vibrante e rica de significados que caracteriza o local, no caso, Belém", conta o artista.



Os visitantes vão conferir algumas similaridades entre Recife e Belém, "Além das duas cidades serem bastante representativas nas suas regiões, são antigas, históricas, com clima, idade e estrutura física parecida. Mas também compartilham dessa vida caótica das grandes capitais brasileiras que cresceram desordenadamente e resultam em um grande organismo sonoro vivo que está em constante transformação", finaliza.

Apresentada como recortes de um grande mosaico sonoro de vários sons, a instalação mostra como o som é um elemento sensível, nostálgico e identitário e a sua importância na construção das relações de afeto em relação aos locais. No caso da Sonora Belém, o público irá passear por lugares, como o Ver o Peso e o terminal hidroviário e o Mangal das Garças."Percebi naquele lugar uma grande possibilidade instalativa. Fiz uma pesquisa sobre as sonoridades, as aparelhagens sonoras, a música techno e toda a sua diversidade que é vista e ouvida no cotidiano da cidade. Depois de escolher os locais, fui a campo captar via ‘som direto’, técnica amplamente utilizada no cinema, com equipamentos de captação e mixagem, como microfones, misturadores e gravadores especiais", explica Guga Rocha.