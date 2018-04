Exposição conta história do samba e fica um ano em cartaz no MAR

O Rio do Samba: Resistência e Reinvenção traz pinturas, gravuras, fotografias, instalações e até peças raras, como joias de Carmem Miranda, a partir de sábado (28)

A história do samba, desde o século 19 até os dias de hoje, é contada em uma exposição grandiosa, com cerca de 800 itens, cuja estreia acontece neste sábado (28), no MAR (Museu de Arte do Rio). Para marcar a abertura, Martinho da Vila faz um pocket show, às 20h. O Rio do Samba: Resistência e Reinvenção celebra os cinco anos do espaço cultural e fica em cartaz por um ano, dos pilotis à Sala de Encontro.



Para explorar os aspectos sociais, culturais e políticos do mais brasileiro dos ritmos, os curadores Nei Lopes, Evandro Salles, Clarissa Diniz e Marcelo Campos reuniram pinturas, gravuras, fotografias, uma instalação e até mesmo objetos raros, como o prato de porcelana tocado por João da Baiana e joias

originais de Carmem Miranda.