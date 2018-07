Exposição fotográfica ExistenCidades é prorrogada no Mamam

Além das imagens, a narrativa da exposição é reforçada por textos assinados pelo músico Jr. Black. São cinco textos, escritos em primeira pessoa, que narram histórias inventadas por Black para os personagens e cenários retratados por Beto. "Queria que as fotos falassem", explica Beto Figueiroa, que usa ainda projeções para dialogar com as fotos e textos.

Foi prorrogada a temporada da exposição ExistenCidades, do fotógrafo Beto Figueiroa, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), no centro do Recife. A mostra gratuita, que seria encerrada neste domingo (29), segue em cartaz até o próximo dia 12 de agosto, provocando uma reflexão sobre texturas e espaços urbanos.Na exposição, realizada pela Jaraguá Produções com incentivo do governo do Estado, por meio do Funcultura, o fotógrafo apresenta ao público um conjunto de 13 imagens coloridas, expostas em formato de lambe-lambe, que foram captadas em diversos lugares por onde ele passou, como Lajedo, Maceió, Mossoró, Goiana, Recife, Porto de Pedras, Serrita, Bonança e Ilha de Marajó.Para questionar a forma como o concreto está avançando sobre o convívio e sobre o afeto nas texturas urbanas atuais, as imagens são apresentadas ao público entre andaimes de construções vazados, em um projeto cenográfico assinado por Luciana Calheiros e Aurélio Velho, da Zolu Design.