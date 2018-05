Exposição exibe joias elaboradas por artista brasiliense

em prata e pedras naturais de garimpo dentro da Mostra de Artesanato do Boulevard Shopping. Um dos principais diferenciais de suas peças é que elas são produzidas através gemas naturais, ou seja, com pedras inteiramente formadas pela natureza, ao longo de anos, sem interferência do homem.



O artista brasiliense Alexandre Sidou exibe neste final de semana suas diversas joias



"Vamos destacar o Alexandre Sidou pelo belíssimo trabalho que realiza como designer de joias e artesão. É inovador, pela forma arrojada e pelos materiais diferenciados que utiliza", conta a curadora da mostra, Renata Di Sordi.

Nascido na capital, Alexandre morou 43 anos em Jericoacoara-CE e sempre buscou a inspiração para o seu trabalho na natureza, em especial nos movimentos das marés e nos desenhos produzidos na areia pelas ondas do mar. Formado pela Escola de joalheria, arte e design Fernando Mundim, hoje ele atende em seu ateliê na região do Colorado, no Distrito Federal, onde também recebe seus alunos para cursos de joalheria.



A mostra de artesanato do Boulevard acontece mensalmente e tem como objetivo proporcionar oportunidades de intercâmbio e de comercialização de produtos artesanais aos artesãos, artistas plásticos e designers de Brasília e região.



Mostra Artesanato, até domingo (27), das 13h às 19H, no Boulevard Shopping. Entrada Franca. C.I: Livre.