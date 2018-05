Exposição detalha processo criativo de Candido Portinari

Há, por exemplo, estudos que o artista fez para criar 'Guerra e Paz', painel na sede da ONU em Nova York, entre outras peças

A exposição inédita Portinari – A Construção de uma Obra, que abre nesta quarta (2) para convidados e no dia seguinte, quinta (3), ao público em geral, na Caixa Cultural, no Centro, se propõe a estudar os detalhes e entender a construção do trabalho de Candido Portinari (1903-1962). Com curadoria de Luiz Fernando Dannemann, a mostra segue até o dia 1º de julho.



São cerca de 70 estudos, pinturas e obras do pintor, muralista e desenhista, que conquistou reconhecimento internacional retratando o cotidiano e a desigualdade social do Brasil. As peças selecionadas mostram o processo criativo do artista e ilustram sua trajetória. Entre elas, há os estudos para o painel "Guerra e Paz", que o artista criou para a sede da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, entre 1952 e 1956.



"É uma exposição específica da construção da obra de Portinari, que mostra estudos, esboços e desenhos de grandes obras do artista. São pedaços preciosos de um artista singular, de quem buscou originalidade na própria poesia do homem", explicou o curador, que completa: "Portinari era um cronista que, ao invés de escrever, pintava as desigualdades, as efemérides. [...] E muitas dessas obras continuam atuais, porque ainda vivemos em um país de desigualdade social".



A mostra, que já recebeu mais de 50 mil visitantes em suas passagens por Recife, Salvador e Curitiba, também conta com 12 esculturas criadas pelo artista plástico Sérgio Campos, que reproduzem personagens de importantes obras de Portinari.



CAIXA CULTURAL

Avenida Almirante Barroso, 85, Aterro do Flamengo.

Estreia quinta (3) ao público. Até 1/7.

Terça a domingo, das 10h às 21h.

Grátis.