Exposição de arte é adaptada para os deficientes visuais

Mostra 'Brasília em todos os sentidos' está no Museu Nacional da República

A mostra "Brasília em todos os sentidos", planejada para incluir deficientes visuais no cenário artístico do Distrito Federal, está aberta no Museu Nacional.



A exposição também pretende ensinar ao público sem esta deficiência outras maneiras de enxergar a arte, além de abrir espaço acessível na cena cultural da capital federal.



As fotografias expostas trazem Brasília por vários ângulos e sentidos. Além disso serão expostas joias, que exploram as formas da arquitetura da cidade. Com foco nas curvas de Niemayer, as jóias possibilitão os deficientes visuais sentirem as formas da capital por meio do tato.



EXPOSIÇÃO

Até 03/06, das 9h às 18h30

Museu Nacional da República. Entrada Franca.