Expo Fashion Noivas movimenta o Centro de Convenções

Pelo quinto ano consecutivo a Expo Fashion Noivas chega repleta de novidades para o setor de casamentos, além de oferecer facilidades e pacotes promocionais para os noivos que desejam realizar o sonho de organizar uma festa inesquecível. De sexta-feira (18) a domingo (20), o Centro de Convenções, em Olinda, será o palco do evento que contará com degustações, minicursos e oficinas gratuitas, sorteios e muito mais.





Os noivos que possuem restrição alimentar não ficarão sem saborear uma fatia do seu sonho. A empresa Bolo de Rolo Tia Lila traz opções de bolo sem glúten e sem açúcar expostos no evento e sem lactose, para encomendas. Já para os que não querem economizar no tamanho, a cake-designer Nicole Prado vai expor um bolo em formato de silhueta de noiva com um metro de altura.



Os vestidos sempre são um capítulo à parte na hora de organizar um casamento. Para as noivas que não perdem nenhum detalhe, a marca Luciana Noivas promove um desfile da sua coleção 2019. Tendências como barrado em renda francesa aplicada à mão e saia rodada em tule podem ser conferidos no sábado, às 18h30.



Oficinas

Para as pessoas que desejam se profissionalizar e buscar novos conhecimentos e técnicas nessa área serão oferecidas oficinas gratuitas durantes os três dias de evento. As capacitações, com vagas limitadas, terão temas diversos, como "Cronograma de Cálculo e como vender um bolo", "Ponto cruz em açúcar" e "Decorando bolo de noiva com tela de estêncil", entre outros.

O ingresso por dia custa R$ 15 na bilheteria e R$ 17 pelo site www.expofashionnoivas.com.br . Contando com cerca de 200 estandes e mais de 500 profissionais expositores, a feira já faz parte do cenário econômico no ramo de eventos de Pernambuco. A expectativa é de movimentar R$ 6 milhões durante e depois da feira.Os casais que gostam de estar antenados com o que o mercado tem de melhor vão encontrar na Expo Fashion Noivas as principais tendências de moda, vídeo, decoração, maquiagem, buffet e serviços personalizados. Para os que gostam de se organizar com antecedência, será possível começar a programar casamentos a serem realizados até 2020.