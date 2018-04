Ex-participantes do The Voice Kids se apresentam em SP

26.04.2018 21:27

Crianças fazem show neste fim de semana no Theatro Net

Neste sábado (28) e domingo (29), o palco do Theatro Net São Paulo recebe as crianças que participaram do The Voice Kids para um show que reúne música, dança, teatro, brincadeiras e muito mais. Ambas as apresentações acontecem às 14h.



Os shows têm as participações dos cantores Brunno Pastori, da Bahia; Melissa Noemy e Luiza Gattai, de São Paulo, Flávia Scanuffo, do Paraná; Luiz Ricardo, do Rio de Janeiro; Laura d'Ávila, de Minas Gerais e Sofia Nunes, de Pernambuco, e da idealizadora do projeto, a cantora amazonense Marcella Bártholo.



No repertório, as crianças mostram diversidade, indo do rock ao pop, do sertanejo ao gospel. Entre as músicas apresentadas estão sucessos como "Crazy in Love", de Beyoncé; "Sorte Grande", de Ivete Sangalo; "Thriller", de Michael Jackson, e muitos outros.