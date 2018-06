Evento traz jogos inéditos para a capital

Saulo é responsável também pela criação do Galpão Indie Warehouse, um coworking fundado em 2017 com a missão de acolher a economia criativa e os produtores de jogos. O idealizador do evento é também proprietário do Behold Studios, que hoje conta com cinco anos de fundação, mais de 25 jogos independentes produzidos e cerca de 50 prêmios nacionais e internacionais, Saulo também abrirá espaço para a galera expert na produção de jogos de Brasília.



Participam ainda do Bring, os estúdios The Glitch Factory, Firasoft, Bad Minions, Billion Bits, entre outros.



MOSTRA BRASILIENSE DE INDIE GAMES – BRING

Indie Warehouse (CA 07 – Lago Norte)

Terça-feira(03), das 19h às 23h

Entrada franca

Informações: 3034-3625

Censura:Livre





A "Mostra Brasiliense de Indie Games – Bring", responsável por aproximar os desenvolvedores de jogos independentes do público gamer local inicia nesta semana. Quem comparecer ao Bring poderá testar e jogar games inéditos ao longo da 14ª edição do evento.Aventuras medievais, jogos com heróis japoneses e jogos de convivência são algumas das atrações do evento, que reunirá cerca de 20 expositores locais de games independentes. Ainda, música e foodtrucks garantem a diversão."Na última edição, em fevereiro deste ano, mais de 500 pessoas compareceram. E vamos trazer jogos que nunca foram testados para o público testar", garante o idealizador do evento, Saulo Camarotti.