Evento ressalta a produção de espumantes brasileiros

Alocado no Brasília Palace Hotel, o Brinda Brasil realiza sua oitava edição

O "Brinda Brasil", maior salão de espumantes, vinhos e bebidas especiais do país, chega à sua 8ª edição neste final de semana. Uma opção para quem deseja extender o clima de Dia dos Namorados.



Mais de 100 rótulos serão oferecidos à degustação, num total de 36 estandes, sendo 22 vinícolas, e um grande lounge nos gramados. O público também poderá comprar as garrafas com desconto, tanto no varejo (até seis), como no atacado (caixas), aproveitando o Brinda Brasil para provisionar suas festas e eventos.



No Espaço Gourmet, os participantes irão degustar, ou levar para casa, outros itens da boa gastronomia, como pães artesanais, azeites portugueses, queijos especiais, pão de queijo produzidos com queijos suíços, limoncello italiano produzido na Chapada dos Veadeiros, delicatessen, antepastos, geleias, doces e chocolates. Empórios das vinícolas irão expor produtos de excelente qualidade, como toda a sua linha de vinhos, cervejas, cachaças, grapas e vodcas, produzidos em solos brasileiros



"Trouxemos o que há de mais prestigiado na produção nacional, alguns rótulos premiados internacionalmente e marcas inéditas, que estarão na Capital Federal nos dias do evento", conta o jornalista e empresário Rodrigo Leitão, um dos produtores e idealizador do projeto.



No evento, estandes apresentarão novidades e rótulos tradicionais de vinhos e espumantes brasileiros, de vinícolas consagradas, além também dos segmentos gourmet e de bebidas especiais das vinícolas brasileiras.



BRINDA BRASIL

Brasília Palace Hotel – SHTN, Trecho 1, Lote 1 – CEP:70800-200 – Brasília/DF

Quinta(14) e sexta(15), das 18h às 23h

Ingressos a partir de R$100 (www.bilheteriadigital.com)