Evento oferece 12 horas de música em Niterói

Nesta quinta-feira (21), Niterói recebe pela primeira vez o Make Music Day, uma celebração mundial da música com apresentações ao vivo e gratuitas em mais de 750 cidades no mundo. Das 10h às 22 horas serão 15 palcos espalhados pela cidade, com mais de 100 músicos e bandas que se inscreveram para participar desta festa que acontecerá pela primeira vez em uma cidade brasileira.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Orquestra de Cordas da Grota (Teatro Municipal de Niterói, 16h30) e Batuquebato (Praça Getúlio Vargas, 18h), além de grupos de samba, hip hop, música popular que se apresentam em locais como a calçada do Teatro Municipal de Niterói, o Museu de Arte Contemporânea e o Museu de Arqueologia de Itaipu, além de bares e restaurantes. O ponto alto do dia ficará por conta do palco localizado na Praia de Icaraí, que contará com as bandas como a Venus Café, que se apresent às 19h.





MAKE MUSIC DAY

Quinta-feira (21), 10h às 22h

Programação completa: www.makemusicday.org/niteroi