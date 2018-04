Evento faz imersão no mundo do teatro musical

Estão abertas as inscrições para a edição especial de "O Dia dos Musicais". O encontro que vai acontecer no charmoso casarão da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), localizado na praça Rio Branco, em frente ao Marco Zero do Recife, abre as portas nos dias 1º e 2 de maio para artistas do Nordeste.









O evento vai permitir uma troca de experiências através de aulas teóricas e práticas de canto, dança e interpretação, finalizando com um pocket show para que todos celebrem a paixão pela arte. Entre os profissionais convidados para esta edição estão nomes como Beatriz Lucci, o maestro Paulo Nogueira e Lucas Candido. O investimento do segundo lote custa R$ 320. As vagas são limitadas. O interessado tem até a sexta-feira (27) para se inscrever pela internet . O evento encerra com alguns números de espetáculos de teatro musical em formato de pocket show. Esta apresentação é aberta para todos os públicos e os ingressos custam R$ 30, a venda no site da organização. Mais informações pelos telefones 3132-4477 ou 3128-0568.

Cinco profissionais do eixo Rio-São Paulo estarão envolvidos em uma maratona de mais de 14 horas de imersão no mundo do teatro musical. Além de artistas, professores, estudantes de teatro, qualquer pessoa com ou sem experiência, inclusive o público infantil pode participar.No primeiro dia, serão oferecidas aulas fundamentais para quem busca ingressar no teatro musical. No segundo, a programação do evento oferece uma audição simulada, oportunizando aos participantes um feedback sobre o desempenho da participação durante a atividade. A avaliação será feita pelos profissionais que selecionam artistas para grandes musicais no Brasil.