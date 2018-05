Evento debate a influência maio de 1968 e a cultura pop

Na quinta-feira, o cineasta João Moreira Salles, Ivana Bentes e Cadão Volpato debatem o papel do diretor francês Jean-Luc Godard durante o ano de 1968. No evento, o trio debate os temas expostos no livro "Um Ano Depois", de Anna Wiazemsky, e "O Formidável", de Michel Hazanavicius.

Maio de 1968 foi um mês marcado por uma onda de manifestações estudantis para pedir reforma no setor educacional. O movimento cresceu tanto que evoluiu para uma greve de trabalhadores que balançou o governo do então presidente da França, Charles de Gaulle, que acabou renunciando. A época é destrinchada no Centro Cultural São Paulo, com o evento Explosão 68, que acontece entre os dias 23 e 27 de maio, com diversos eventos.50 anos atrás, a Tropicália vivia seu auge. No teatro, nomes como Chico Buarque e Antonio Bivar despontavam; nos EUA, estreia "Hair". A vanguarda europeia levava multidões ao cinema, com Godard e Truffaut. Os Beatles lançavam a animação "Yellow Submarine" e o "White Album". Na literatura, a ficção científica atingia o mainstream com "2001 – Uma Odisseia no Espaço" e livros como "Androides Sonham Com Ovelhas Elétricas?", "Eram os Deuses Astronautas?" e "O feiticeiro de Terramar".Assim sendo, nesta quarta-feira (23), às 19h, o CCSP realiza o debate Explosão 68 – Ficção científica na literatura. No evento, "2001 – Uma Odisseia no Espaço", de Arthur C. Clarke; "Blade Runner", de Philip K. Dick; "Ave Marciana", de Edmund Cooper; entre outros. A partir dessas obras, o debate pretende analisar as possíveis relações do ano de 1968 com a produção de ficção científica na literatura.

Sexta-feira (25), a peça "Abre a Janela e Deixe Entrat o Ar Puro e o Sol da Manhã", de Antonio Bivar é celebrada. No evento, cenas do texto são lidas pela companhia de teatro "As Moças", fundada pelas atrizes e produtoras Angela Figueiredo e Fernanda Cunha.



Além disso, o CCSP também sedia a exposição "É Proibido Não Colar Cartazes", com a reprodução de alguns cartazes de maio de 1968.



A programação de cinema inclui uma homenagem a Godard, a Rogério Sganzerla e a John Cassavetes, três expoentes dos movimentos populares de 50 anos atrás.

Programação:

dia 24/5 – quinta

16h30 Faces, de John Cassavetes,

19h30 O Formidável, de Michel Hazanavicius

dia 25/5 – sexta

17h O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla

19h30 A Chinesa, de Jean-Luc Godard

dia 26/5 – sábado

15h O Formidável, de Michel Hazanavicius

17h Faces, de John Cassavetes

20h Sympathy for the devil, de Jean-Luc Godard

dia 27/5 – domingo

15h Sympathy for the devil, de Jean-Luc Godard

17h O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla

19h15 A Chinesa, de Jean-Luc Godard





Centro Cultural São Paulo

Tel. (11) 3397-4002

23 a 27 de maio

Grátis