Estrutural tem programação cultural gratuita

Feira de Economia Solidária terá a apresentação dos artistas da cidade administrativa

Neste sábado (28/4), a partir das 15h, o Galpão do Espaço Cultural (na entrada da Estrutural ao lado do terminal de ônibus) receberá à "Feira de Economia Solidária" e a apresentação dos artistas da cidade que compõem o catálogo do Inventário cultural da Estrutural.



A proponente do projeto, a ex-catadora Maria da Abadia, explica que o "Projeto Inventário Participativo sobre Cultura e Memória na Estrutural DF" deu continuidade ao inventário participativo iniciado pelo "Ponto de Memória da Estrutural" em 2010, por meio de histórias orais e rodas de memórias realizadas com moradores antigos da Estrutural.



Maria da Abadia Teixeira de Jesus chegou na Estrutural no ano de 1998 e começou a trabalhar como catadora juntamente com suas irmãs, hoje é costureira e ministra cursos de costura na perspectiva da Economia Solidária.



INVENTÁRIO CULTURAL DA ESTRUTURAL

Estrutural

Sábado, às 15h

Entrada Franca

Censura:Livre