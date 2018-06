Espetáculo traz bailarinas de meia-idade

A produção bem cuidada, que inclui um vídeo produzido pela Caravela Filmes, leva o público a mergulhar na poesia da dança. O espetáculo é o segunda apresentação do Projeto. A estreia no palco do Bailarinas Por que Não?! aconteceu em outubro de 2016, com Ballerinando, e o próximo espetáculo do grupo já está em fase de preparação, com apresentações marcadas para os dias 9 e 10 de novembro.



ALÉM DO OLHAR

Teatro da Escola Parque 308 Sul

Sexta-feira(15), às 20h30

Ingressos antecipados na loja Encantos do Ballet (Fashion Mall EQS 302/3) a R$ 30,00 a meia, com a doação de um produto de limpeza, ou na bilheteria do Teatro, no dia, a R$ 35,00, também com a doação de um produto de limpeza.

O espetáculo "Além do Olhar", que integra o "Projeto Bailarinas Por que Não?!", volta ao Teatro da Escola Parque em apresentação única nesta sexta-feira(15). A apresentação propõe uma visão diferenciada a respeito do mundo da dança e de quem pode estar no palco.Mulheres maduras que experimentam ser bailarinas pela primeira vez e bailarinas amadoras, em sua maioria, na casa dos 40 anos de idade, dividem a cena em coreografias que priorizam o corpo como um perfeito instrumento de expressão, sem preconceitos ou estereótipos.O ballet clássico é a base do espetáculo de 1h20 de duração, que reúne também os estilos neoclássico e o lyrical jazz. São 14 coreografias, divididas em dois blocos. As bailarinas são mulheres da vida real que começaram a dançar na idade adulta, ou que voltaram a dançar depois de anos paradas.