Espetáculo ‘Salmo 91’ faz reflexão social

As apresentações peça "Salmo 91" chegam à reta final e acontecem nesta quinta (19), sexta (20) e sábado (21), sempre às 20h, no teatro da Caixa Cultural, no centro do Recife. A peça, de Dib Carneiro Neto, sob direção de Antônio Rodrigues, é uma adaptação do best-seller Estação Carandiru (1999), escrito por Dráuzio Varella.





O Grupo Cênicas é uma companhia de teatro criada em 2001, que faz durante uma década de meia, atividades de difusão e formação cênica no Recife. Participou de inúmeros festivais importantes a nível nacional, como Festival de Teatro de Curitiba, Festival de Guaramiranga, entre outros.



Os ingressos para o espetáculo podem ser comprados na bilheteria do local a partir das 10h e as entradas têm preços populares que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Mais informações pelo telefone 3425-1915.

O espetáculo faz uma leitura muito verossímil acerca do massacre carcerário de 1992, um dos episódios mais sangrentos da história do país. A encenação tem caráter intimista e confessional. O espetáculo é pautado em dez monólogos dos personagens sobre a vida dos detentos antes do massacre, que terminou com a morte de 111 presos.A peça incita, então, uma reflexão social muito atual e pertinente mesmo depois de tanto tempo. A passagem da equipe da Cênicas Cia de Repertório na Caixa Cultural, além das sessões do espetáculo, contempla ainda oficina gratuita de iniciação teatral e palestra com alunos da rede pública sobre o processo de construção do espetáculo.