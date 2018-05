Espetáculo reflete sobre maternidade

"Território Mãe", do Coletivo Cênico Joanas Incendeiam debate sobre os ideais da maternidade impostos pela sociedade e suas consequências na vida das mulheres e na relação com seus filhos. Composto pelas atrizes Beatriz Marsiglia, Camila Andrade e Letícia Leonardi, o espetáculo tem temporada a partir desta quarta-feira (2) até 30 de maio, no Mora Mundo. Em cena, as atrizes estão acompanhadas pela musicista Eva Figueiredo, que também assina direção musical com o músico e compositor Jonathan Silva.

Composto prioritariamente por mulheres, o espetáculo é uma trama poética performática criada de maneira colaborativa tendo como material para criação os encontros entre mulheres, estudos das figuras da mãe, da madrasta e da madrinha em contos de fadas tradicionais, relatos do Movimento Mães de Maio e das experiências das atrizes-criadoras como mães e filhas.





Mora Mundo

Tel. (11) 2337-3015

2 a 30 de maio, quartas, 20h30

R$ 30