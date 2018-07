Espetáculo quer debate sobre a ganância

Começa hoje a série de quatro apresentações do espetáculo ‘A visita da velha senhora’ em Brasília. Estrelada pelos atores Denise Fraga e Tuca Andrada, a peça é inspirada no conto homônimo do suíço Friedrich Dürrenmatt, de 1956. Para o teatro, a peça de Luiz Villaça desafia o tempo ao abordar comportamentos como a soberba e a ganância. Na trama, o ponto de ligação entre os personagens é o dinheiro.





Para a protagonista, o espetáculo tem o poder de através da crítica com humor transformar os espectadores. "Acredito muito que a arte pode transformar toda uma sociedade. As pessoas que assistem a peça podem sair do teatro com um senso mais crítico do caminho que nossa sociedade vem caminhando e assim refletir sobre as atitudes erradas que muitas vezes tomamos por causa de dinheiro", afirma Denise.





A VISITA DA VELHA SENHORA

De hoje (19) até sábado (21), às 21h. No domingo (22), às 18h.

Teatro Unip (913 Sul). Ingr. R$ 35 (meia), em eventim.com.br. C.I: 14 anos.

A história busca expor a fragilidade dos valores morais e da noção de justiça quando a palavra é dinheiro. A protagonista da peça é quase a encarnação mítica do poder material, a milionária Claire Zachanassian, vivida por Denise Fraga, que com seu bilhão põe em xeque a cidade de Güllen.Os cidadãos de Güllen, uma cidade arruinada, esperam ansiosos a chegada da milionária que prometeu salvá-los da falência. No jantar de boas-vindas, Claire Zachanassian impõe a condição: doará um bilhão à cidade se alguém matar Alfred Krank, o homem por quem foi apaixonada na juventude e que a abandonou grávida por um casamento de interesse. Ouve-se um clamor de indignação e todos rejeitam a absurda proposta. Claire, então, decide esperar, hospedando-se com seu séquito no hotel da cidade.