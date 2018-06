Espetáculo propõe passeio pela casa de Vinicius de Moraes

O espetáculo "Vinicius" entra em cartaz neste fim de semana em Brasília. A atração, criada pela Cia. Infiltrados, convida o público a transitar pelos ambientes da casa que sedia o teatro para conhecer mais sobre a vida do poeta e compositor Vinícius de Moraes.



Enquanto acompanha as tomadas cênicas e musicais do elenco, cada pessoa da plateia pode degustar, à vontade, a bebida preferida do homenageado: o uísque. A degustação está inclusa no valor da entrada.

Com caráter itinerante, o espetáculo montado há quatro anos em Brasília nasceu com inspiração no documentário "Vinicius", de Miguel Faria Jr., lançado em 2005. Com a proposta de ressignificar o espaço de uma casa com a arte teatral, a montagem conta, a cada cena, um trecho da vida do poeta para mostrar sua importância no cenário cultural brasileiro do século XX.

Em cena, o elenco formado por Abaetê Queiroz, Amanda Coelho, Bárbara Franco, Cris Mendes, Juliana Drummond, Luciana Lobato, Maíra Kirovsky e Tathyana Lopes, representa amigos de Vinícius de Moraes, personagens que contam passagens de sua trajetória e revelam traços da personalidade marcante do artista fundamental da MPB. Músicas como "Chega de Saudade", "Garota de Ipanema" e "Tarde em Itapoã" fazem parte do repertório apresentado pelos músicos Edu Moraes e Wander Britto. A direção e roteiro são assinados por Abaetê Queiroz.