Espetáculo promove integração entre as artes

"Da arte da dança surgem as provocações e as brechas aos discursos visuais e falados. E vamos nos emaranhando nestas artes. Afinal, terá um escritor e um filósofo que vão interferir ao vivo nas nossas performances. Assim como também dançaremos o que eles estão falando e escrevendo. E a cinegrafista performer Luísa Lemos nos acompanhará, gravando tudo ao vivo. Claro, com o olhar dela. É uma conexão", destaca uma das idealizadoras do projeto, Laura Virgínia.



À frente das fotos e vídeos estará a brasiliense Luísa Lemos, outra idealizadora do projeto. Interferindo nas imagens e gestos poéticos, o filósofo Hilan Bensusan deixará suas conotações e percepções sobre as performances em improvisos baseados no que ele vê e sente.



O "Entrecruzados" contará ainda com a participação especial do escritor português Gonçalo M. Tavares. Ele virá de Lisboa para participar do projeto. Como contribuição,Tavares trará para a interação artística o livro O Atlas do Corpo e da Imaginação, de sua autoria. Junto com Hilan, o escritor participará, ainda, de uma coreografia do discurso.



"O Hilan vai filosofar em um microfone. Já Gonçalo estará com a tela do computador projetada, escrevendo. As falas e as letras de ambos abrem possibilidades de interferência e entrecruzamentos na ação dançada. E vice-versa, já que a dança também vai sendo delineada a partir da interferência deles", explica Laura Virgínia.



Entrecruzados

No Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro

30 de agosto, às 19h

No Centro de Dança do DF (SAN Quadra 1)

1 de setembro, às19h

Entrada franca

Informações: www.entrecruzados.com.br

Classificação livre



O espetáculo "Entrecruzados" chega à capital federal em 1º de setembro. O projeto nasce do encontro entre as artes e a tecnologia e dará origem a uma série de ensaios virtuais e a um evento presencial que será apresentado na cidade do Rio de Janeiro e na capital federal. Como pano de fundo, a montagem dialoga com o que parece estrangeiro, global e nacional do multifacetado século 21.Os ensaios virtuais acontecem via internet nos dias 11 e 18 de agosto, sempre aos sábados, às 13h, no link que estará disponível na página do projeto: www.entrecruzados.com.br.No projeto há dança, poesia, vídeo, fotografia, literatura, encenação, música e performance. A dança terá como representantes de Brasília Laura Virgínia e Soraia Silva, que vão se encontrar virtualmente e depois ao vivo na cidade do Rio de Janeiro com Mariana Pimentel. Juntas, elas realizarão solos baseados nos conceitos do transcontinental e do estrangeirismo, além de fazerem performances espelhadas em elementos da natureza.