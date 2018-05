Espetáculo presta homenagem a Bibi Ferreira

É impossível falar de teatro brasileiro sem pensar em Bibi Ferreira, que hoje, aos 95 anos, passou pelo menos 77 deles atuando. A trajetória pessoal e profissional da atriz é contada no espetáculo "Bibi, Uma Vida em Musical", escrito por Artur Xexéo e Luanna Guimarães, com direção de Tadeu Aguiar. A peça estreia nesta quinta-feira (4), no Teatro Bradesco, onde fica em temporada até 15 de julho.





A responsável por viver Bibi é a atriz Amanda Acosta.

Ela foi Eliza Doolittle na montagem paulista de "My Fair Lady", em 2006, o mesmo papel que Bibi Ferreira fez na primeira montagem brasileira da peça americana.



Em "Bibi", a história familiar, profissional e amorosa da artista se enredam. A formação em música, dança e línguas estrangeiras teve estímulo da mãe Aida Izquierdo, bailarina espanhola. A estreia profissional no teatro, aos 19 anos, foi conduzida pelas mãos do pai, o ator Procópio Ferreira, em papel escrito por ele para a filha. Assim, o musical percorre todas as fases da vida de Bibi, da escolha do seu nome, sua preparação para os palcos, espetáculos musicais como os inesquecíveis "Gota d’Água", de Paulo Pontes e Chico Buarque; e "My Fair Lady", entre outros. Entram no roteiro seus casamentos; o nascimento da filha única, Tina Ferreira; as viagens para Portugal e Inglaterra a trabalho; a homenagem que ganhou da escola de samba Viradouro, em 2003; e até sua chegada a um teatro da Broadway, aos 90 anos.

Tel. (11) 3670-41004 de maio a 15 de julhoQuintas, 19h; sexta e sábado, 21h e domingos, 20h30R$ 75 a R$ 150