Com texto do autor Rajiv Joseph, montagem conta a história de Daniel e Karina, que acabam se encontrando e desencontrando ao longo da trama

O espetáculo "Playground" chega ao palco do Solar de Botafogo nesta terça (24) para apenas seis apresentações. A peça conta a história do amor pouco convencional vivido por Daniel e Karina, que se conheceram aos 8 anos e se reencontram em diversas oportunidades ao longo da vida.



A trama se desevolve para contar 30 anos de história do casal de amigos, de forma fragmentada e não-linear, ora avançando 15 anos, ora retrocedendo 10 anos, mas sempre retratando o forte vínculo entre os dois. Na peça, o pública se depara com um humor afiado, que propõe uma percepção sobre a condição humana.



"Playground" é assinada pelo autor americano Rajiv Joseph e dirigida por Marco Antônio Pâmio. Os atores Mateus Monteiro e Lara Hassun estrelam o espetáculo. A equipe artística é composta por Cássio Brasil assinando cenário e figurino, Aline Santini na iluminação e Gregory Slivar na trilha sonora.



O espetáculo, que já teve passagem por São Paulo, fica em cartaz no Rio de Janeiro até 3 de maio e acumula indicações a prêmios, como o Shell de melhor ator e de melhor direção e o Aplauso Brasil de melhor ator.



SOLAR DE BOTAFOGO

Rua General Polidoro, 180, Botafogo.

Telefone: (21) 2543-5411.

Estreia terça (24). Até 3/5.

De terça a quinta, às 20h.

R$ 30.