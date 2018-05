Espetáculo investiga angústias existenciais de Sylvia Plath

Universo criativo dos últimos meses de vida da poeta americana são explorados na peça 'Ilhada em Mim – Sylvia Plath', que estreia quinta (3)

Com dramaturgia de Gabriela Mellão a partir de escritos pessoais de Sylvia Plath, o espetáculo "Ilhada em Mim – Sylvia Plath", da Cia. Estúdio Lusco-Fusco, mergulha no universo criativo da poeta, em seus últimos meses de vida, pouco antes de cometer suicídio, aos 30 anos e recém-separada do poeta Ted Hughes, com quem teve dois filhos. A peça entra em cartaz nesta quinta (3), no Teatro Poeira, em Botafogo, onde fica em cartaz até o dia 10 de junho.



No palco, a atriz Djin Sganzerla vive a protagonista Sylvia Plath, e André Guerreiro Lopes está no papel de Ted Hughes, além de assinar também a direção. O cenário, concebido por ele, é composto por um espelho d’água, em que mobiliário e atores vão aos poucos submergindo em cena. Objetos congelados relacionados à vida de Sylvia – como livros, sapatos e um telefone – vão degelando lentamente durante a apresentação, trazendo o elemento água como metáfora de toda a encenação, em diálogo simbólico com os estados mentais da personagem.



O conflito com as convenções sociais dos anos 1950 e a relação de amor obsessivo com Hughes são abordados no espetáculo, mas de forma pouco realista e linear. "Incorporo na encenação elementos da sua obra, como o surrealismo tenso, a energia condensada e ironia feroz. Há um mistério entorno da persona artística de Sylvia que o espetáculo não pretende solucionar, mas compartilhar. Utilizamos todos os elementos possíveis para criar uma atmosfera de suspensão e perigo em cena", explica André Guerreiro Lopes.



O espetáculo, que já passou por cidades como São Paulo, Santos, Recife, Belo Horizonte, Tiradentes e Londrina, chega para sua primeira temporada no Rio de Janeiro, após duas únicas apresentações na cidade, durante o Festival Cena Brasil Internacional, em 2015.



