Espetáculo infantil mostra a importância de cuidar da saúde

Entre costuras soltas, pilhas fracas ou buracos em bonecos infláveis, a Doutora e seus amigos estão prontos para oferecer uma mão enquanto compartilham com a plateia a importância de cuidar da própria saúde e da saúde dos outros.



Desde a criação da companhia, o casal Néia e Nando se dedica à adaptação de grandes clássicos das histórias infantis ou do cinema. Os textos são detalhadamente elaborados por Néia, que conta com a ajuda do elenco, sempre com o cuidado em manter linguagem e roteiro condizentes com a faixa etária de cada uma das apresentações.





HOSPITAL DE BRINQUEDOS

Teatro Brasília Shopping

Até 10 de junho - Sábado e domingos às 16h

Ingressos: R$ 40 (Inteira), R$20 (Meia) e cortesia para clientes Mais Brasília Kids (Sujeito a lotação)

Censura: livre

Mais informações para o público: (61) 2109-2122 e www.brasiliashopping.com.br

A Cia Néia e Nando leva aos palcos, neste final de semana, o espetáculo "Hospital de Brinquedos". A peça conta a história de uma garotinha de seis anos que tem a habilidade de falar com bichinhos de pelúcia e outros bonecos, de quem cuida em sua clínica de brinquedos.A história se inicia quando a pequena Doutora usa seu estetoscópio e algo mágico ocorre: seus bonecos e bichinhos ganham vida, e ela começa a se comunicar com eles - e até com os brinquedos de seus amigos e de crianças da vizinhança.Os assistentes da médica de brinquedos são seus próprios bichinhos de pelúcia. Felpudo, um orgulhoso dragão; Lambie, sua melhor amiga; Hallie, uma alegre e carinhosa enfermeira hipopótamo; Barulhento, um apavorado e escandaloso peixinho; e Gelinho, um boneco de neve que passa boa parte do tempo se consultando na clínica.