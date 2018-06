Espetáculo infantil desembarca em Brasília

A peça é ideal para bebês e crianças de zero a três anos

O espetáculo infantil "Cuco – a linguagem dos bebês no teatro" chega a Brasília no próximo sábado, dia 16 de junho. Além das apresentações serão realizados um diálogo sobre processo criativo com grupos locais de teatro e integrantes da Cia Caixa do Elefante (RS).



Também será realizada a palestra "Direito das crianças pequenas à cultura" com o diretor da companhia, Mário de Ballentti, e com tradução para Libras. O projeto é uma realização em parceira entre a Caixa do Elefante e a Cida Cultural.



O espetáculo utiliza objetos para proporcionar aos pequenos um universo de histórias e imaginação. No "esconder e revelar" tudo se transforma em histórias e brincadeiras de acordo com a imaginação de cada bebê. Com direção de Mario de Ballentti, a peça é feita para bebês, crianças pequenas (de zero a três anos) e quem mais gostar da liberdade de expressão.



As sessões em Brasília e em Uberlândia (MG) vão contar com áudiodescrição.Os adultos também podem deixar os pequenos livres para criarem o próprio universo de acordo com o que entendem.



Construída através da pesquisa sobre bebês do pedagogo Paulo Fochi, a proposta permite a experiência de manipular os materiais. Nada é estimulado, apenas permitido. Para receber o público infantil e adulto com todo o conforto, o ambiente será adaptado e haverá uma sala de acolhimento, um espaço destinado a carrinhos de bebês, bagagens e calçados, fraldário e um banheiro.



CUCO: A LINGUAGEM DOS BEBÊS NO TEATRO

Anexo do Museu Nacional da República – Espaço de Uso Múltiplo | Setor Cultural Sul, Lote 2

Dias 16 e 17, às 11h e às 17

Entrada Franca

Ingressos:

Sessão das 11h - https://bit.ly/2snSOmb

Sessão das 17h - https://bit.ly/2kEvpZx