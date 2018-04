Espetáculo homenageia os 45 anos da lendária banda ABBA

O espetáculo argentino "ABBA Mamma Mia – The Tribute Show", uma das mais incríveis homenagens já criadas ao lendário grupo ABBA, chega ao teatro RioMar, na zona sul do Recife, nesta sexta (13), às 21h30, com show inédito. Celebrando os 45 anos do conjunto sueco, o show passa por todas as fases da banda e resgata os hits que a transformou no conjunto mais requisitado do planeta na década de 1970.





Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 160, à venda bilheteria do teatro RioMar Recife e no site www.uhuu.com.

"ABBA Mamma Mia – The Tribute Show" é protagonizado pelas atrizes e cantoras Gwendolyne Moore (como Agnetha) e Camila Ibarra (como Frida). Na voz e na guitarra está Nicolás Salvador (como Björn) e nos vocais e pianos, Sergio Gutierrez (como Benny). O quarteto está desenhado para reproduzir fielmente a formação vocal e instrumental do grupo original, sendo acompanhados por uma banda de apoio.O show capta imagem, música e personalidade do grupo que foi uma das bandas de maior sucesso na história da música pop e uma das grandes líderes da disco music, fenômeno musical que contagiou o mundo no final dos anos 1970. O público vai ser convidado a relembrar esse período, com direito a botas de couro, figurinos gritantes, indumentárias cobertas de pedras brilhantes e todo o glamour da época de ouro.