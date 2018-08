Espetáculo homenageia Martinho da Vila

'Martinho da Vila 8.0 – Uma Filosofia de Vida' estreia nesta sexta (3)

O ano de 2018 marca o 80º aniversário de Martinho da Vila. O celebrado sambista é homenageado com a peça "Martinho da Vila 8.0 – Uma Filosofia de Vida", que estreia nesta sexta-feira (3), no Teatro J. Safra.



O espetáculo, que tem como curadora Cléo Ferreira, esposa do cantor, tem histórias pouco conhecidas sobre a vida pessoal e profissional do artista.



O musical é baseado no livro "Memórias Póstumas de Teresa de Jesus", publicado por Martinho, além de entrevistas com ele.



Junior Vieira (Martinho jovem) e Nill Marcondes (adulto) representam o sambista no palco. Vieira também interpreta Josué, pai de Martinho. A atriz Ana Miranda faz o papel de Dona Teresa de Jesus, mãe do sambista, e Isadora Bertacco vive Cléo Ferreira.



TEATRO J. SAFRA

Tel.: (11) 3611-3042

3 a 12 de agosto

Sexta, 21h30, sábado, 21h e domingo, 20h

R$ 50 a R$ 100