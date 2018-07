Espetáculo faz releitura de obra de Guimarães Rosa

Como transpor ao palco uma leitura de uma das maiores obras literárias brasileiras do século 20? Mais que uma pergunta, esta foi a missão da diretora teatral Bia Lessa ao decidir "coisificar" os universos contidos em Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, e as inúmeras possibilidades de análise do romance.





A trilha sonora completa a atmosfera do Grande Sertão: Veredas, composta por três camadas: os ruídos e sons ambientes, a música composta por Egberto Gismonti e a trilha sonora que representa nossa memória emotiva, com músicas que fazem parte de nosso imaginário. Os figurinos são uma leitura do sertão, sem regionalizá-lo – são personagens do mundo.



O espetáculo foi vencedor do prêmio APCA 2017, na categoria melhor direção (Bia Lessa), do prêmio Bravo! 2018, na categoria melhor espetáculo de teatro, e do prêmio Shell, nas categorias melhor direção (Bia Lessa) e melhor ator (Caio Blat). O elenco conta ainda com Luíza Lemmertz, Luísa Arraes, Leonardo Miggiorin, José Maria Rodrigues, Balbino de Paula, Daniel Passi, Elias de Castro, Lucas Oranmian e Clara Lessa.



Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 160, à venda no site Eventim. Mais informações pelo telefone 3182-8020.

A resposta será apresentada ao público de Pernambuco, neste domingo (8), às 19h, no Teatro Guararapes, em Olinda. Em montagem inédita no Teatro Guararapes, Bia Lessa propõe a um só tempo uma peça de teatro e uma instalação em sua adaptação do livro. A peça traz para o palco a saga do jagunço Ribaldo que atravessa o sertão para combater seu maior inimigo, Hermógenes, fazer o pacto com o diabo e viver seu amor por Diadorim.A grande estrutura tubular concebida lembra um claustro, uma gaiola. Instalada na rotunda no Teatro Guararapes, é, ao mesmo tempo, cenário de violentas batalhas e de reflexões profundas. Como instalação, poderá ser visitada durante o dia. Ao todo, 250 bonecos de feltro com tamanho humano, criados pelo aderecista Fernando Mello da Costa, compõem uma imagem permanente: a cena da morte de Diadorim como um presépio.