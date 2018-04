Espetáculo faz reflexão sobre descoberta do corpo e do movimento

Após estreia, mês passado, no Teatro Luiz Mendonça, a Cia dos Homens leva "Em Comum" para temporada de quatro apresentações, de quarta-feira (26) a sábado (28), no Teatro de Santa Isabel, Centro. O espetáculo de dança contemporânea marca os 30 anos do grupo pernambucano, um dos mais atuantes e respeitados do Estado.





Há três décadas, a Cia dos Homens ruma o caminho de levar ao palco questionamentos da sociedade e refletir sobre as angústias de sua época. O grupo, um dos primeiros do Recife a buscar uma linguagem contemporânea na dança, é referência no estímulo à profissionalização da cena, sempre contribuindo para a formação de bailarinos e de plateia.



Fundado em 1988 por Airton Tenório e Suyenne Simões, traz premiações por todo o Nordeste e reconhecimento nacional. A partir do espetáculo "Noves Fora Nada" (1999), quando passa a ter direção e coreografia de Cláudia São Bento, apresenta nova abordagem coreográfica. Em 2008, inova com a montagem "Palavra Úmida", encenada em uma piscina.



Os ingressos para as apresentações custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – 15% da renda serão destinados ao Nacc (Núcleo de Apoio à Criança com Câncer). As entradas estão à venda no Ballet Cláudia São Bento e na bilheteria do teatro. Mais informações: 3355.3322 e 3266.1506.

Quatro gerações da companhia assinam as coreografias, que buscaram as memórias afetivas e corporais de seus trabalhos no grupo para incorporá-las em coreografias que têm em comum a homenagem a uma arte tão apreciada em Pernambuco: os bonecos.Até que ponto somos manipulados, enxergando o mundo através dos olhos de um boneco? O que nos move? Em um ato, o elenco formado por Cláudia São Bento, Dayvison de Albuquerque, Isabel Ferreira, Jefferson Figueirêdo e Thainá Sousa faz uma reflexão sobre a descoberta do corpo e do movimento que sai de um ser inanimado até o bailarino.