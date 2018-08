Espetáculo expõe violências cotidianas

Processo de criação

A dramaturgia do "Pequeno Tratado de Violências Cotidianas" foi criada em 2015, ano de grandes mudanças no cenário político do Brasil. Foi no final daquele ano, por exemplo, que o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff teve abertura na Câmara.



A partir, então, da indignação dos integrantes do "Coletivo CEDA-SI" com a situação política e econômica do Brasil, o tema violências cotidianas surgiu. "No processo de criação, os dançarinos, que também são pesquisadores, utilizaram sua raiva em relação à situação do país e propuseram cenas e músicas que se relacionassem ao tema", conta Diego Pizarro.



A trilha sonora da apresentação é assinada por Adriano Rosa, que produziu a partir das canções sugeridas o tom ideal para cada cena de dança. Apesar de ter sido criado em 2015 e ter sido exibido algumas vezes , o espetáculo ganhou uma releitura para esta nova edição. Cenas foram acrescentadas e houve aprofundamento nas questões relativas às violências que seriam retratadas no palco. O figurino também será inteiramente novo.



O projeto de dança faz parte de uma pesquisa multissensorial sobre o tema "Violências Cotidianas". Os avanços da mesma serão publicadas, a partir deste mês de agosto, em um Blog, por meio de textos, vídeos e fotografias.



Após a temporada de circulação do espetáculo haverá também, aplicação de oficinas de composição coreográfica abertas à comunidade. O resultado das oficinas culminará no lançamento de uma videodança, em 2019.



DANÇA

Até 26/08. Gratuito. C.I:14 anos. Info: (61) 985619771

