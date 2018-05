Espetáculo expõe a fragilidade de nossos valores morais

‘A Visita da Velha Senhora’, com Denise Fraga, fica em cartaz de quinta (24) a domingo (27), no teatro de Santa Isabel, Centro

No espetáculo "A Visita da Velha Senhora" o suíço Friedrich Dürrenmatt expõe a fragilidade de nossos valores morais e de nossa noção de justiça quando a palavra é dinheiro. A protagonista da peça é quase a encarnação mítica do poder material, a milionária Claire Zachanassian, vivida por Denise Fraga, que com seu bilhão põe em xeque a cidade de Güllen.



Em turnê pelo Brasil, a montagem chega ao Recife nesta semana e fica em cartaz de quinta-feira (24) a sábado (26), às 20h, e no domingo (27), às 18h, no teatro de Santa Isabel, centro da cidade. O enredo é aparentemente simples. Os cidadãos de Güllen, uma cidade arruinada, esperam ansiosos a chegada da milionária que prometeu salvá-los da falência.



No jantar de boas-vindas, Claire impõe a condição: doará um bilhão à cidade se alguém matar Alfred Krank, o homem por quem foi apaixonada na juventude e que a abandonou grávida por um casamento de interesse. Ouve-se um clamor de indignação e todos rejeitam a absurda proposta. Claire, então, decide esperar, hospedando-se com seu séquito no hotel da cidade.



A partir dessa premissa, o suíço Friedrich Dürrenmatt nos premia com uma obra-prima da dramaturgia, construindo uma rede de cenas que se entrelaçam, cheias de humor e ironia, um desfile de personagens humanos e reconhecíveis que pouco a pouco, vão escancarando a nossa fragilidade diante do grande regente de nossas vidas: o dinheiro.



Dürrenmatt caracteriza A Visita da Velha Senhora como uma comédia trágica e com seu humor cáustico nos pergunta: Até onde nos vendemos para poder comprar? Como o poder e o dinheiro vão descaracterizando os nossos ideais? O texto expõe questões que sempre estiveram em pauta na história da humanidade, mas que caem como uma luva na atualidade.



Os ingressos custam de R$ 25 a R$ 70, à venda no site www.eventim.com.br. Mais informações pelo telefone 3355-3323 ou 3355-3324.