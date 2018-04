Espetáculo explora imaginário sobre o litoral brasileiro

O espetáculo "Maré Cheia" _estreia este final de semana na Funarte com curta temporada. _A peça fala sobre a imensidão do mar que banha os diversos litorais do Brasil.

A peça traz oito atores em cena, banda, teatro, dança, música e poesia. Um verdadeiro mix inspirado no rock nacional, com direito ainda a elementos fantásticos. Formado por artistas brasilienses e assinado pela autora, diretora geral e atriz Gabriela Abreu, _o musical Maré Cheia chega com repleto de ingredientes distintos.

Preconceito, medo do desconhecido, intolerância para com o próximo são alguns dos temas. . Todos estes aspectos permeiam _o musical, que se enquadra em um drama com pitadas de humor.

A narrativa "Maré Cheia" se passa em uma vila de pescadores em algum ponto afastado do litoral brasileiro. "Algum" porque _a autora Gabriela Abreu deixa para o público a identificação de seu litoral. Não à toa, os diálogos são encenados sem sotaque._A peça não especifica apenas uma região, representando um pouco dos vários "Brasis".

O musical tem o rock como pano de fundo. No total, serão apresentadas 14 músicas autorais assinadas pelo diretor musical, Rodrigo Karashima. A direção cênica fica nas mãos de Camila Meskell, que constrói uma encenação rica em momentos reflexivos dos atores.

Intinerante

Do Plano Piloto, Maré Cheia segue para o Gama, dia 29. Logo após, para o Sesc Taguatinga (nos dias 5 e 6 de maio). As últimas apresentações estão marcadas no Sesc Ceilândia nos dias 19 e 20 de maio.





MARÉ CHEIA

Sábado e domingo, às 20h e 19h, na Funarte.

Ingressos R$ 10(meia), na bilheteria local. C.I:Livre