Espetáculo explora a nudez nos palcos

O quadro original apresenta uma versão poético-transgressora da criação do mundo. O Grupo Liquidificador pega suas imagens emprestadas para a composição de cenas, que representam conflitos dos corpos contemporâneos, ambientes sonoros e paisagens artificiais. Além do uso de textos dramáticos, o espetáculo aposta nas cenas líricas e imagens criadas pelo discurso do corpo dos próprios atores.



A cada dia de apresentação, um convidado especial de Brasília participará da sessão, dialogando diretamente com elenco e plateia. A presença e a participação dos artistas convidados é uma das surpresas do espetáculo.



JARDIM DA DELÍCIAS

Teatro SESC Garagem - 713/913 Sul

De 15 até 24 de junho - sexta, sábado e domingo, sempre às 20h

Censura: 16 anos (nudez, situações sexuais de baixo impacto)

Ingressos: R$20,00 e R$10,00 (meia entrada)

O espetáculo "Jardim das Delícias" desembarca em Brasília com a proposta de provocar o público com uma apresentação que transita propositalmente entre o teatro, a dança e a performance. Essa mistura de linguagens e a pesquisa de fronteiras entre as artes é o motor primordial do "Grupo Liquidificador".O grupo que assina a obra convida o público a um passeio lúdico, jogando com o tema da transformação de horizontes éticos e estéticos, numa espiral de vertigens, imagens e corpos políticos. Homens e mulheres dão vida às mais curiosas cenas no espetáculo que trata a diversidade através da nudez do corpo que tem muito a dizer.Nomes da cena artística brasiliense como Tassiana Rodrigues, Nininha Albuquerque, Josuel Junior, Fausto Cândido, Aila Beatriz, Larissa Souza, Luísa L’Abbate e Ana Quintas participam do elenco da obra, inspirada no quadro "Jardim das Delícias Terrenas", concebido por Hieronymus Bosch em 1500.