Espetáculo discute abusos psicológicos

Em cena, cinco atores esperam para celebrar as bodas de 200 anos de um casamento. Entre diálogos cotidianos embutidos de discursos psicológicos que refletem em uma afronta ao feminino e espaços de tempo vazios, os personagens se conectam, desconectam e traçam uma linha de relacionamento para consigo e com o próximo.



Como símbolo de opressão, está a água, elemento que simboliza a vida banha o espetáculo do início ao fim. Molhados, os personagens valem-se desta simbologia para oprimir ao próximo e a si mesmo.

Haverá também uma performance em libras. A atriz e intérprete Tatiana Elizabeth, além de fazer a interpretação em libras para o público com deficiência auditiva, participa ativamente das cenas, sendo ponto crucial para o desenrolar da trama. "Escolhemos fazer um espetáculo que abarque o público com deficiência auditiva. E terão cenas que só este público irá entender. E a atriz não é uma mera intérprete. Ela fala, interage e é um símbolo forte do que está sendo dito no espetáculo", coloca Marcello D’Lucas, diretor do espetáculo .



GASLIGHT

27 de Julho até 19/08, às 20h. Entrada franca

Informações: (61) 3443- 060

O espetáculo brasiliense "Gaslight", baseado no termo norte-americano "Gaslighting", utilizado para se referir a formas de abuso psicológico onde informações são distorcidas, chega à capital federal para abordar esta temática. A peça mescla elementos simbolistas e surrealistas com uma interpretação realista e naturalista.