Espetáculo discute a construção doutrinária

O espetáculo Altíssimo fará curta temporada no teatro Hermilo Borba Filho, centro do Recife, desta sexta-feira (6) ao dia 15 de abril. Montagem discute a construção doutrinária que se apresenta para atender nossa cultura predominantemente hedonista, onde o "cristo" é materializado pelo sacrifício pessoal.



Ao longo dos últimos anos, o encenador Pedro Vilela em parceria com o dramaturgo paulista Alexandre dal Farra, tem investigado o comércio sobre a fé em nosso país, a partir da compreensão e estudos de processos de espetacularização nas religiões neopentecostais.



O espetáculo foi desenvolvido entre leitura bibliográfica sobre o assunto, visitas a templos de igrejas em diferentes partes do país e encontros presenciais em Recife e São Paulo, entre Vilela e dal Farra.



O trabalho marca o retorno aos palcos de Pedro Vilela que durante mais de dez anos esteve à frente como Gestor e Diretor Artístico do Grupo Magiluth, um dos principais coletivos teatrais do Estado. Altíssimo coloca em cena os bastidores da criação espetacular, resgatando a percepção do espetáculo e do texto como construção intencional.



Ao apagar as fronteiras entre público e plateia, lembra constantemente o espectador que ele está no teatro, interpondo narradores entre a ação representada e aquele que a assiste, pervertendo a configuração tradicional de categorias dramáticas como tempo, espaço, ação e diálogo.



Altíssimo é o primeiro espetáculo da TREMA! Plataforma de Teatro, núcleo desenvolvedor das artes cênicas sediado em Recife. Peça pode ser vista às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 18h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Antecipados (meia entrada para todos) estao a venda no site Sympla.