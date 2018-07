Espetáculo de dança para bebês encerra turnê no DF

Em suas apresentações, o Grupo Psoas e Psoinhas não utiliza linguagem verbal, apenas movimento corporal e música

O "Grupo Psoas e Psoinhas" retorna à capital federal para encerramento do projeto de circulação "Amana - Dança para Bebês", iniciado em março deste ano. Após cumprir temporada em Brasília e regiões administrativas do Distrito Federal, o espetáculo seguiu para Pirenópolis (GO) e, após apresentação em São Paulo, onde integrou a programação da VII Mostra I Olhar - Festival de Teatro para Bebês, volta ao DF.



Julia Ferrari, Julieta Zarza, Katiane Negrão e Susana Prado, intérpretes criadoras do espetáculo, que tem direção de José Regino, recorrem à música, aos gestos, sons e movimentos para estabelecerem vínculo com os bebês. Fizeram parte do processo criativo estudos e vivências de Educação Somática e ancestralidade feminina. O toque/afeto é a essência desta proposta e a técnica de contato improvisação também norteia o trabalho.



Amana é uma palavra tupi-guarani que significa água que vem do céu. O espetáculo de dança para e com bebês de zero a quatro anos, com som ao vivo, traz um pouco de nossa ancestralidade, das gotinhas de nosso mar interno às gotas que somos neste universo de possibilidades.



O espetáculo é direcionado para todos os bebês. Não utiliza linguagem verbal, se expressa pelo corpo e voz, movimento e música ao vivo. Para que todos possam usufruir desse momento de vínculo entre adultos e crianças, em pelo menos uma das apresentações há um intérprete de libras.



AMANA – DANÇA PARA BEBÊS

Anexo II do Museu Nacional da República

14 de julho, das 11h e 16h

Entrada: ingressos gratuitos distribuídos meia hora antes de cada sessão.