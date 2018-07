Espetáculo de Dança Cárcere é encenado na UFPE

O Grupo Corpore de Dança apresenta, nesta terça-feira (24), o espetáculo de dança contemporânea "Cárcere" para o Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco. Abordando o cenário político do país, entra em cena a falta de liberdade e a violência vivida durante a época do Regime Militar no Brasil, em 1964. A montagem é concebida e coreografada por Ivana Motta, com direção de Marcela Aragão. A apresentação integra a programação do sexto Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação e pode ser conferida gratuitamente às 18h.