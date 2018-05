Espetáculo da Disney faz turnê pelo Brasil

Serão oito clássicos com mais de 50 personagens, além do sucesso recente de 'Procurando Dory'

A temporada de apresentações do espetáculo "Disney on Ice" inicia-se hoje em Porto Alegre. A convite, o Destak está acompanhando a rotina de treino dos patinadores e a preparação para o show.



Idealizado pela empresa Feld Entertainment, o "Disney on Ice" seguirá turnê por Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.



O show pretende proporcionar aos adultos e crianças um tour pelo mundo da Disney, com a encenação de histórias como "Frozen", "Procurando Dory" e "Toy Story", sobre uma pista de gelo.



"As pessoas vêm de longe para nos ver. Cem por cento é o mínimo que eu me permito dar. O público merece nosso melhor. Garanto que ele vão presenciar um show emocionante", comentou Mário Castro, o único patinador brasileiro no espetáculo.



