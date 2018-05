Espetáculo conta história da cidade

Narrativa da dramaturgia trata da relação de personagens inspirados em Lúcio Costa e sua esposa Julieta Guimarães

O espetáculo "Brasília Brinquedo de Ler", ocupará pelos próximos sábados o gramado do Panteão da Pátria. As apresentações iniciam amanhã.



A narrativa desta dramaturgia trata da relação de personagens inspirados em Lúcio Costa e sua esposa Julieta Guimarães, que eram grandes companheiros. Trazendo a história do projeto de Brasília, frequentemente comparado a um avião, que foi na verdade inspirado em uma borboleta.



Brasília Brinquedo de Ler é um dos primeiros projetos contemplados na modalidade Ocupação de Espaços Públicos do FAC - Fundo de Apoio à Cultura do DF. E sobre essa relação entre o espaço público e a arte, o projeto que é voltado para crianças de 3 a 6 anos, considera também a relação entre a infância e a noção de território.



BRINQUEDO DE LER

De sábado até 02/06, às 15h e 17h

Centro Cultural 3 Poderes.

Entrada Franca