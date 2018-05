Espetáculo compara natureza e sociedade

O espetáculo "Insetos" marca os 30 anos da Cia. dos Atores. Em Brasília, ele está em cartaz no CCBB. Nesta sexta, em especial, haverá um bate-papo após a sessão com o diretor Rodrigo Portella e com os atores.

O novo espetáculo da Cia. dos Atores, juntamente com o Jô Bilac, traz uma reflexão sobre as questões sociais e políticas contemporâneas utilizando as relações encontradas na natureza.

Como uma fábula, o texto traça paralelos entre a natureza e questões políticas e sociais da atualidade, evocando comportamentos coletivos e individuais que vão sendo revelados na voz de diferentes insetos.