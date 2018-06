Espetáculo apresenta texto inédito no Brasil

Texto da peça é baseado em uma trilogia escrita pelo premiado espanhol, Esteve Soler

O novo espetáculo do coletivo Teatro do Instante "Contra o Amor" estreia nesta quinta-feira (7) em Brasília. Em cena será explorado um texto inédito no Brasil, assinado pelo premiado autor catalão Esteve Soler.



Na peça, o público será convidado a entrar em uma casa noturna onde personagens de distintos universos vivem situações que beiram o absurdo. Tudo é regado a clássicos de cancioneiro brega brasileiro em versão Karaokê.



No espetáculo, será apresentado o segundo texto de uma trilogia em que o autor reflete sobre as contradições dos tempos atuais. Assim como as outras peças, "Contra o Amor" é composta de sete textos curtos, nos quais o autor investiga os diferentes matizes do que se costuma chamar de ‘amor’: o romântico, o rotineiro, o descartável, o patrimonial, o passional, o familiar, o erótico, escatológico, neurótico, sexista, pornográfico, de procriação etc.



Na encenação, os quadros foram trabalhados pelos diretores Alice Stefânia e Diego Borges a partir da investigação de diferentes linguagens. A visão da realidade proposta pelo texto será apresentada com um humor corrosivo e intercalada com cenas gravadas em vídeo.



A proposta dos diretores é reafirmar o pensamento do autor, segundo o qual a comédia com horror é capaz de surpreender o espectador, gerando um pensamento crítico, provocando a reflexão e incitando a discussão.



A Obra

A trilogia "En Contra", de Esteve Soler, apresenta discussões a respeito de dimensões públicas e privadas do mundo contemporâneo, transitando com crítica e humor sagazes por um largo espectro de questões da contemporaneidade: políticas sociais, existenciais, ecológicas.



Composta pelas obras "Contra o Progresso", "Contra o Amor" e "Contra a Democracia" escritas respectivamente em 2008, 2009 e 2010, a trilogia já foi traduzida para dezessete idiomas, além de premiada na Espanha (Prêmio Serra DOr em 2012 para "Contra a Democracia") e na França (Prêmio Godot em 2013 para "Contra o Progresso").





Contra o Amor

Teatro Sílvio Barbato do SESC (SCS, Quadra 2)

de 7 a 17 de junho, às 20h

Ingressos: 20,00 (Inteira)

Informações: (61) 98175-2621