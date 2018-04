Espetáculo aborda casamento de atores

Depois de mais de 15 anos casados, Robson Nunes e Micheli Machado falam sobre suas experiências

Juntos há 16 anos, os comediantes Robson Nunes e Micheli Machado resolveram testar sua dinâmica de casal no espetáculo "Roupa Sujase lava no Palco", que estreia nesta terça-feira (3), às 21h, no Teatro MorumbiShopping.



Com texto do próprio casal, o espetáculo aborda a vida conjugal, por vezes com a visão feminina, em em outros momentos com olhar masculino da relação. O stand-up expõe problemas cotidianos de qualquer casal, o que gera identificação para a plateia, que interage com o casal.







Teatro MorumbiShopping

Tel. (11) 5183-2800

3 de abril até 24 abril

Terças-feira, 21h

R$ 50