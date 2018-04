Escalante's Tex Mex Food promove festival vegano no Recife

Os veganos que se preparem, pois o Escalante's Tex Mex Food vai oferecer um festival todo dedicado a eles. O espaço é conhecido por opções com influências das culinárias texana e mexicana e, desta quarta-feira (25) até o dia 12 de maio, vai investir em pratos diferenciados para os veganos.





O passeio pelos sabores segue nas opções de prato principal com burritos, tacos, salada e chilli. As carnes animais foram substituídas por soja, grãos, tubérculos, cogumelos e sabores variados de frutas. Cada prato promete um sabor surpreendente para adeptos da culinária vegana e curiosos também.



Para fechar, o cardápio conta com uma opção de mousse vegano, a base de abacate e cacau. Os preços das opções variam entre R$ 14,90 e R$ 25,90. Os demais pratos do cardápio normal do local também vão estar disponíveis nas noites do festival vegano.



O horário de funcionamento das duas unidades é o mesmo: de terça a quinta e domingos das 18h às 23h, sextas e sábados das 18h à 1h. Mais informações e reservas: zona sul: 98875-3080 e zona norte: 99682-9180.

O objetivo é testar delícias que podem ser incorporadas ao novo cardápio do restaurante que tem uma unidade no shopping Parnamirim, zona norte do Recife, e na avenida Bernardo Viera de Melo, na zona sul da capital pernambucana.O cardápio do Festival Vegano no Escalante's Tex-Mex Food conta com duas opções de entradas, o Tostone Guacamole (banana verde frita acompanhada com guacamole) e o Antepasto Tex-mex (com pimentões e beringelas assadas, cebola caramelizada, acompanhados de tortilhas de trigo).